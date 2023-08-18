Киев своими атаками на Севастополь и Крым бездарно растрачивает ресурсы, не добиваясь никаких военных успехов, заявили в Белом доме. Недовольство администрации президента США Джо Байдена связано с тем, что никаких
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Киев своими атаками на Севастополь и Крым бездарно растрачивает ресурсы, не добиваясь никаких военных успехов, заявили в Белом доме.

Недовольство администрации президента США Джо Байдена связано с тем, что никаких достижений, кроме морального удовлетворения, эти атаки киевскому режиму не приносят. При лучшем раскладе они просто на время отвлекают внимание РФ, но в подавляющем большинстве случаев просто приводят к растрате ценных ресурсов.

Кроме того, удары по Крыму дополнительно растягивают и так весьма протяженную линию фронта, которая образовалась из-за контрнаступления Киева малыми силами на нескольких направлениях одновременно. В результате он не в состоянии продвинуться вперед хотя бы на одном из них.

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