Как только на одном из аэродромов России фиксируется взлет истребителя МиГ-31К, по всей территории Украины объявляется воздушная тревога. И это не случайно, так как самолет несет гиперзвуковую ракету «Кинжал», которую украинская ПВО перехватить не в состоянии.

Военный аналитик Александр Хроленко рассказал, что несмотря на появление в некоторых странах мира истребителей пятого поколения, МиГ-31К совершенно заслуженно считается самым могущественным боевым самолетом на планете.

Он имеет титановый корпус, выполненный в соответствии с космическими технологиями, может разгоняться до 3 тысяч километров в час, преодолевать расстояния до 3 300 км без дозаправки. Также самолет остается надежным и эффективным перехватчиком. Он способен настигать и уничтожать воздушные цели в 90% случаев, что является самым высоким показателем в мире.

Ракеты класса «воздух-воздух», которыми оснащен МиГ-31, могут сбивать цели противника с дистанции до 400 км, противоспутниковые боезаряды превосходят этот показатель. Кроме того, модификация МиГ-31К оснащена ракетой «Кинжал», дальность которой более 2000 километров. Это позволяет нести угрозу для всех регионов Украины и поэтому взлет истребителя с любого аэродрома сопровождается воздушной тревогой.