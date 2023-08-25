«Гениальные советчики» Запада вполне могут быть обвинены в провале украинского контрнаступления. Бывший советник главы ДНР Александр Казаков рассказал порталу «Царьград», что речь идет о начальнике штаба обороны Великобритании Энтони Радакине и его американском коллеге Марке Милли.

Эти военачальники, напоминает Казаков, рекомендуют Киеву «создать ударный кулак» в Запорожской области и сосредоточиться на Мелитопольском направлении. Однако советуют они это уже после того, как украинские войска понесли огромные потери в личном составе и технике.

«Это гениально — сказать подобное спустя 2,5 месяца расходования сил. Это же элементарная математика», – отметил эксперт.

Также он пояснил, что ВСУ даже при соблюдении этих рекомендаций не смогли бы достичь успехов. Российские военные именно на Запорожском направлении действовали наиболее активно с начала контрнаступления ВСУ и не допустили бы прорыва обороны.