Между Североатлантическим альянсом и Украиной назревает серьезный конфликт, связанный с провальным контрнаступлением ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал эту ситуацию в интервью сайту Ura.ru. Он пояснил, что командование ВСУ делает
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Между Североатлантическим альянсом и Украиной назревает серьезный конфликт, связанный с провальным контрнаступлением ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал эту ситуацию в интервью сайту Ura.ru.

Он пояснил, что командование ВСУ делает все возможное, чтобы свалить вину на Альянс, заявляет о недостаточных объемах военной помощи и отметает все рекомендации по контрнаступлению. В НАТО высказываются о неправильной тактике Киева, которая и привела к провалу.

Под таким давлением ВСУ все же сохраняют остатки мотивации, но конфликт между Киевом и Брюсселем выгоден российской стороне. По мнению Дандыкина, ВС РФ могут уже осенью перейти в наступление и начать освобождение украинских регионов.

Не исключено, что провал контрнаступления ВСУ также станет аргументом Запада для уменьшения объемов военной помощи Киеву.

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