Украинский «майдан» дорого обошелся Соединенным Штатам. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что Вашингтон вложил в финансирование государственного переворота не менее 5 миллиардов долларов.

Протесты в 2013-2014 годах, которые стали главной причиной переворота на Украина и дали старт событиям на Донбассе, финансировались агентством по международному развитию. Кеннеди заявил, что это всего лишь прикрытие, под данной вывеской работает Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

За месяц до переворота с послом США в Киеве провела тайную встречу занимавшая тогда пост помощника главы Госдепа Виктория Нуланд. Именно она затем принимала непосредственное участие в формировании нового украинского правительства, уверен Кеннеди.

Кандидат в президенты неоднократно возмущался финансированием Украины. Он заявлял, что вместо решения многочисленных внутренних проблем, Вашингтон спонсирует коррумпированный киевский режим.