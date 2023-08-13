Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время встречи со своими избирателями решил исполнить отрывок из песни популярного певца в стиле рэп Эминема. Он спел отрывок из композиции Lose Yourself.
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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время встречи со своими избирателями решил исполнить отрывок из песни популярного певца в стиле рэп Эминема. Он спел отрывок из композиции Lose Yourself.

По словам кандидата на пост американского лидера в 2024 году, песня Lose Yourself является его любимым трэком. Он пропел строчку «Вернись к реальности, гравитация исчезает» и в такт песни размахивал кулаком. Экспромт Вивека Рамасвами вызвал восторг у многих присутствующих, ведь они не ожидали от встречи с кандидатом в президенты музыкальный номер.

Выступление Рамасвами вызвало различные реакции среди экспертов и членов общества. Некоторые уверены, что такое неформальное общение кандидата на пост президента США повысит его шансы на выборах. Другие же считают, что такое поведение является недопустимым в политическом формате.

В рамках своего выступления перед избирателями в штате Айова Рамасвами дал обещание, что в случае избрания его кандидатуры на выборах в 2024 году в президенты США, он сможет урегулировать сложные взаимоотношения с Китайской Народной Республикой.

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