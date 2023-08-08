Большинство событий в жизни человека сопровождается получением соответствующего документа – свидетельства.

Перевод свидетельства и для чего он нужен:

О рождении. Во многих ситуациях: для выезда, оформления визы, обучения, оформления любой недвижимости и т.д.

О смерти. Необходимо в вопросах наследства и брака.

О браке/ разводе. Может понадобиться при решении любых вопросов связанных с браком, а также при получении гражданства, ВНЖ.

О праве собственности. Может понадобиться при открытии банковского счета за рубежом, открытии визы, получении гражданства, ВНЖ.

Источник: eks-libris.ru

При переводе свидетельства соблюдаются следующие правила:

Все данные в документе должны полностью соответствовать оригиналу. Любые неточности и несоответствия недопустимы. Оформление выполняется точно так же, как и в оригинале документа. Перевод должен быть выполнен в соответствии с международными стандартами. В большинстве случаев необходимо нотариальное заверение.

Где сделать перевод документов?

Перевод личных документов на иностранный язык нужен для оформления визы, ВНЖ, получения гражданства, открытия банковского счета и т.д.

Специалист должен иметь диплом по специальности “переводчик” или сертификат, подтверждающий его аккредитацию. Переводчик ставит свою подпись и дату на переводе и без должной квалификации, документ не может считаться действительным. При нотариальном заверении переводчик лично присутствует у нотариуса и предъявляет документы об образовании.

Агентство братьев Егоровых предоставляет широкий спектр услуг квалифицированного перевода документов с разных языков с нотариальным заверением или с печатью бюро.

Работа выполняется в несколько этапов: перевод текста на необходимый язык, проверка орфографии, стилистики, финальная редакция. Только после этого готовая работа предоставляется клиенту с подписью специалиста и печатью бюро. При необходимости также проводится нотариальное заверение.

Агентство братьев Егоровых делает срочные переводы: паспорта, свидетельств, трудовой книжки, удостоверений, справок и т.д.

Как выглядит перевод паспорта?

Для иностранцев предоставление переведенных страниц паспорта часто является необходимой процедурой, так как его необходимо предоставлять в государственные организации.

Такой документ может понадобиться для: получения ВНЖ, разрешения на временное проживание, регистрации брака, идентификационного кода, обучения, трудоустройства и т.д. В большинстве случаев понадобится нотариальное заверение.

Особенности оформления:

Паспорт переводится полностью или частично, только требуемые страницы.

Серия, номер и все имеющиеся записи должны точно соответствовать оригиналу.

Личные данные. В большинстве случаев ориентируются на уже имеющиеся переводы ФИО в других документах.

Штампы и визы не нуждаются в переводе.

При появлении новых печатей или штампов, перевод нужно делать заново.

Готовый документ выглядит так:

Ксерокопия страниц оригинала. Документ с переводом на требуемый язык (если с иностранного на русский, то переводится нескольких языков: национальный и французский или английский). Заверение печатью нотариуса или бюро.

Как правильно перевести документы?

Перевод любых личных документов должен выполняться аккредитованными специалистами с соответствующим образованием. Услуги по преобразованию разного типа документов на нужный язык в самые короткие сроки предоставляет компания братьев Егоровых.

При работе с документооборотом всегда необходимо следовать общепринятым стандартам оформления, предоставлять точную и грамотную работу с текстами, с учетом даже самых мелких нюансов.

Основные правила:

Любой перевод должен быть полным, должны быть учтены все его части.

Документ должен быть изложен в едином стиле.

Максимально сохраняется стиль написания, деление на абзацы, главы, выделение частей текста, как в оригинале.

Все элементы, имеющиеся в оригинале, должны обязательно присутствовать на переводе: герб, подписи, печати, колонтитулы, нумерация страницы и т.п.

В одном документе должна соблюдаться единая терминология. Не допускается несколько вариантов перевода или разночтение.

Адреса и населенные пункты указываются через транслитерацию. В исключительных случаях может быть использовано историческое написание.

Персональные данные (ФИО) также указываются транслитерацией. Чтобы убедится в их соответствии, сверяются с данными в загранпаспорте.

После выполнения перевода текста, его обязательно проверяет другой специалист на отсутствие ошибок и правильность оформления.

Несмотря на то, какой тип переводимого документа, от его правильного оформления будет зависеть, примут ли его проверяющие органы при: оформлении ВНЖ, открытии счетов, обучении, трудоустройстве и т.д.

Специалисты бюро братьев Егоровых всегда выполняют работу на 100%. Систематический подход к оформлению любого перевода позволяет составить идентичный оригиналу вариант с заверением печатью бюро или нотариуса. Специалисты в самые короткие сроки смогут оформить все необходимые документы в соответствии с международными стандартами.

Братья Егоровы предоставляют также услуги срочного перевода, где готовый документ можно будет забрать уже через несколько часов. Благодаря команде профессионалов вы всегда получите в срок полный пакет документов по самым выгодным ценам.