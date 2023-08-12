С завершением пандемии коронавируса количество нервных и психических расстройств по всему миру существенно не сократилось. Джарбас Барбоза, занимающий пост директора Панамериканской организации здравоохранения, призвал лидеров ведущих стран объявить борьбу за психическое здоровье людей главным приоритетом мировой политики.

Ведущие специалисты отрасли надеются, что в борьбе с депрессией, повышенной тревожностью и стрессом помогут новые технологии, а именно виртуальная реальность и чат-боты на основе ИИ. Если мировой рынок приложений с сфере поддержания психического здоровья в 2022 году оценивался специалистами в 5,2 миллиарда долларов, то в 2023 он вырос до показателя в 26,4 миллиарда долларов.

Доля приложений, помогающих справиться с депрессией и повышенной тревожностью, составляет внушительные 26%. Однако самым быстрорастущим сегментом в ближайшие годы, по мнению специалистов, станут приложения по управлению стрессом и борьбе с ним. При этом внедрение функций ИИ в свои приложения позволяет разработчикам настраивать функции распознавания эмоциональной неустойчивости в речи.

Применение технологии виртуальной реальности для борьбы с фобиями, психозами и повышенной нервозностью помогает пациентам проходить терапию в игровой форме, позволяя снизить уровень стресса при выполнении заданий.