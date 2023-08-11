Несмотря на усиливающееся давление со стороны западных стран, Венгрия продолжит придерживаться своего курса по поводу происходящего на Украине: не будет поставлять Киеву вооружение и будет дальше выступать за мирное урегулирование
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на усиливающееся давление со стороны западных стран, Венгрия продолжит придерживаться своего курса по поводу происходящего на Украине: не будет поставлять Киеву вооружение и будет дальше выступать за мирное урегулирование конфликта. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на источник в правительстве страны.

Собеседник “Известий” в Кабинете министров Венгрии также добавил, что позиция Будапешта по поводу ситуации на Украине не менялась с начала специальной военной операции России. При этом венгерские власти продолжают призывать к прекращению огня.

По словам экспертов, которых опросило издание, позиция Венгрии свидетельствует приверженности курса на собственное развитие и прагматизм. Благодаря своей позиции относительно ситуации на Украине, Будапешт сохраняет партнёрские отношения с Москвой и закупает газ по низкой цене.

Вам может понравиться
В течение июля 2023 года ушли из жизни многие знаменитые артисты, музыканты и деятели искусств. Издание «Клопс» опубликовало список из 12 знаменитостей, умерших во второй месяц лета. В возрасте 84

«Клопс» опубликовал список из 12 ушедших из жизни в июле 2023 знаменитостей

В течение июля 2023 года ушли из жизни многие знаменитые артисты, музыканты и деятели искусств. Издание «Клопс» опубликовало список из 12 знаменитостей, умерших во второй месяц лета. В возрасте 84
США пока не имеют возможности что-то противопоставить российским подводным беспилотникам “Посейдон”. Они могут нести ядерные заряды и использоваться для атаки на побережье Соединённых Штатов. Это обстоятельство всё сильнее тревожит высший

Экс-агент ЦРУ Джонсон: в США вызывает тревогу подводный флот России

США пока не имеют возможности что-то противопоставить российским подводным беспилотникам “Посейдон”. Они могут нести ядерные заряды и использоваться для атаки на побережье Соединённых Штатов. Это обстоятельство всё сильнее тревожит высший
В Березовском районе Югры 69-летний охотник Василий Лыткин перепутал купающегося в водоеме подростка с диким гусем и произвел выстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ханты-Мансийского округа Югры. Отмечается, что

Охотник выстрелил в подростка, перепутав его с гусем

В Березовском районе Югры 69-летний охотник Василий Лыткин перепутал купающегося в водоеме подростка с диким гусем и произвел выстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ханты-Мансийского округа Югры. Отмечается, что