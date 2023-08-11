Несмотря на усиливающееся давление со стороны западных стран, Венгрия продолжит придерживаться своего курса по поводу происходящего на Украине: не будет поставлять Киеву вооружение и будет дальше выступать за мирное урегулирование конфликта. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на источник в правительстве страны.

Собеседник “Известий” в Кабинете министров Венгрии также добавил, что позиция Будапешта по поводу ситуации на Украине не менялась с начала специальной военной операции России. При этом венгерские власти продолжают призывать к прекращению огня.

По словам экспертов, которых опросило издание, позиция Венгрии свидетельствует приверженности курса на собственное развитие и прагматизм. Благодаря своей позиции относительно ситуации на Украине, Будапешт сохраняет партнёрские отношения с Москвой и закупает газ по низкой цене.