Банкир из Италии Массимо Сегре прямо во время собственной помолвки объявил о разрыве отношений со своей возлюбленной. Он заявил, что невеста ему изменила и подарил ей вместе с любовником тур
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Банкир из Италии Массимо Сегре прямо во время собственной помолвки объявил о разрыве отношений со своей возлюбленной. Он заявил, что невеста ему изменила и подарил ей вместе с любовником тур на греческий остров Миконос.

Сегре обратился к гостям, которых на помолвку собралось немало. Он выразил благодарность организаторам и всем присутствующим, а затем объявил о разрыве отношений с невестой Кристиной Сейманди.

Он заявил, что дарит ей «свободу любить» и преподнес Кристине и адвокату, который оказался ее любовником, путевку в Грецию.

Сейманди, в свою очередь, заявила, что не изменяла банкиру с адвокатом. Она отметила, что все обвинения жениха не имеют под собой оснований. Также брошенная невеста высказала предположение, что Сегре кто-то манипулирует для достижения собственных целей. Она отметила, что ноги ее в доме банкира больше никогда не будет.

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