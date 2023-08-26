Провал украинского контрнаступления открывает перед российской армией возможность начасть собственную наступательную операцию. Основных направлений два – Харьков и Херсон вместе с Николаевом и Одессой на юге. Именно этот вариант больше подходит ВС РФ, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что это понимают и в Киеве. Поэтому высадка на мысе Тарханкут в Крыму украинских диверсантов, закончившаяся их уничтожением, была своеобразным «пробным шаром».

У Киева сейчас нет ни единого шанса отразить наступление ВС РФ на юге, так как его силы распределены между Запорожским и Артемовским направлениями. Поэтому российские военные могут довольно оперативно дойти до Одессы. Чтобы этого не произошло, ВСУ используют единственное, что им доступно – обман, введение в заблуждение, приводит слова аналитика портал “Военное дело”.

Киев надеется, что после атаки диверсантов и налета дронов ВС РФ поверят в «наземную операцию» в Крыму, которую пообещал глава ГУР Буданов и перебросят силы на полуостров. Впрочем, выглядит такая военная хитрость ВСУ слишком наивно, так как сорвать осеннее наступление России у них все равно не получится.