В знойную жару обычная поездка на предельной скорости самоката с последующей зарядкой его батареи может привести к его возгоранию по причине перегрева аккумулятора устройства. Об опасности возгорания электрического самоката в
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В знойную жару обычная поездка на предельной скорости самоката с последующей зарядкой его батареи может привести к его возгоранию по причине перегрева аккумулятора устройства. Об опасности возгорания электрического самоката в жару предупреждает старший научный сотрудник ЦК НТИ «Мобильные накопители энергии» Института электродвижения МФТИ Дмитрий Пелегов.

По его словам, наиболее распространёнными причинами возгорания различных видов электрического транспорта являются сбой в работе контролёра или нарушение целостности батареи. При этом вероятность возгорания кратно возрастает, если после активного использования устройства сразу же поставить его на зарядку.

Например, подобная ситуация может возникнуть, если вы будете кататься на самокате на предельной скорости в жару, когда аккумуляторная батарея начнет нагреваться, а потом сразу же поставите его на быструю зарядку. В таком случае вероятность возгорания устройства очень высокая, если в вашей модели самоката нет системы контроля температуры батареи, предупреждает эксперт.

Вам может понравиться
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в этом сезоне приехал в Севастополь с обновленным спектаклем «Страсти по Бумбарашу», роли в котором теперь исполняют молодые актеры. В беседе с

Машков: «Невозможно остановить русскую культуру – это стихия. Без нее мир погибнет»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в этом сезоне приехал в Севастополь с обновленным спектаклем «Страсти по Бумбарашу», роли в котором теперь исполняют молодые актеры. В беседе с
Подразделения частной военной компании «Вагнер», размещенные в настоящий момент в Белоруссии, не представляют реальной угрозы для Киева. С таким заявлением в интервью для «РБК-Украина» выступил командующий объединенными силами ВС Украины

Генерал ВС Украины Наев: размещенная в Белоруссии ЧВК «Вагнер» пока не угрожает Киеву

Подразделения частной военной компании «Вагнер», размещенные в настоящий момент в Белоруссии, не представляют реальной угрозы для Киева. С таким заявлением в интервью для «РБК-Украина» выступил командующий объединенными силами ВС Украины
Еще один воздушный борт с российскими туристами, который выполняет рейс Анталия-Москва, не может вылететь якобы из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщают пассажиры авиарейса, которые застряли в турецком аэропорту.

Уже второй самолет с российскими туристами не может вылететь из Анталии

Еще один воздушный борт с российскими туристами, который выполняет рейс Анталия-Москва, не может вылететь якобы из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщают пассажиры авиарейса, которые застряли в турецком аэропорту.