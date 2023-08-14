В знойную жару обычная поездка на предельной скорости самоката с последующей зарядкой его батареи может привести к его возгоранию по причине перегрева аккумулятора устройства. Об опасности возгорания электрического самоката в жару предупреждает старший научный сотрудник ЦК НТИ «Мобильные накопители энергии» Института электродвижения МФТИ Дмитрий Пелегов.

По его словам, наиболее распространёнными причинами возгорания различных видов электрического транспорта являются сбой в работе контролёра или нарушение целостности батареи. При этом вероятность возгорания кратно возрастает, если после активного использования устройства сразу же поставить его на зарядку.

Например, подобная ситуация может возникнуть, если вы будете кататься на самокате на предельной скорости в жару, когда аккумуляторная батарея начнет нагреваться, а потом сразу же поставите его на быструю зарядку. В таком случае вероятность возгорания устройства очень высокая, если в вашей модели самоката нет системы контроля температуры батареи, предупреждает эксперт.