Польский сайт Interia назвал беспилотные аппараты «Ланцет-3» настоящим кошмаром для экипажей украинской бронетехники, передает РИА Новости.

Российские супердроны способны на некоторое время «замирать» в воздухе или резко менять направление полета. Причем делают это они даже непосредственно перед целью.

Отмечается также оснащение «Ланцетов» современными двигателями, демонстрирующими высокую эффективность работы, и массивной боевой частью в 3 кг. Она дает возможность уничтожать не только легкую бронетехнику, но и тяжелые танки.

Ранее в США и на Украине заявляли о желании создать аналогичные беспилотники. Но Киеву, по мнению экспертов, сделать этого не удастся без помощи инженеров НАТО.