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Президент США Джо Байден предложил отправить в Тайвань оружие в рамках программы финансирования, разработанной только для Украины. Эта инициатива совершенно не понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщило издание InfoBRICS.

Обозреватель Драго Босник, перевод публикации которого представлен порталом Ura.ru, отметил, что если инициатива будет принята Конгрессом, то США пойдут на беспрецедентный шаг, так как Тайвань еще не получал вооружение и технику по программе финансирования других государств.

«Теперь, похоже, Зеленскому придется научиться делиться «помощью» для «свободы и демократии», – отметил автор статьи.

Он также подчеркнул, что представить, как «бесконечно коррумпированный киевский режим» воспримет информацию об отправке предназначенного для Украины оружия в Тайвань, в настоящий момент довольно сложно. Но в любом случае, недовольство Зеленского не будет иметь границ.

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