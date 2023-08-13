Украина от отчаяния из-за провалившегося контрнаступления начала атаки беспилотников на Крым и на объекты в Черном море. Однако такие ее действия могут привести к эскалации конфликта и спровоцировать полномасштабную войну
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Украина от отчаяния из-за провалившегося контрнаступления начала атаки беспилотников на Крым и на объекты в Черном море. Однако такие ее действия могут привести к эскалации конфликта и спровоцировать полномасштабную войну с вовлечением других стран, пишет издание The Independent.

Политолог Мэри Дежевски интересуется, что вообще происходит с украинским контрнаступлением. Киев не предоставляет западной прессе никакой информации, он наглухо закрыл ей доступ к линии соприкосновения. Поэтому подавляющее большинство журналистов уверены лишь в одном – что контратакующие действия ВСУ начались, хоть и позже, чем это предполагалось, и что продвигаются они крайне медленно.

Тот факт, что Киев возобновил террористические атаки, указывает на серьезные проблемы в контрнаступлении. Но если он таким образом пытается отыграться, то совершенно напрасно – Россия может предпринять жесткие ответные меры, что вряд ли порадует и Украину, и ее западных союзников.

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