Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале написал о том, что философия ведения боевых действий со стороны Украины претерпела значительные изменения. Если раньше главной целью являлся выход ВСУ
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале написал о том, что философия ведения боевых действий со стороны Украины претерпела значительные изменения. Если раньше главной целью являлся выход ВСУ на границы 1991 года, то теперь киевский режим действует по принципу – «урвать, что сможем».

Ходаковский подчеркнул, что ранее украинское руководство рассчитывало в долгосрочной перспективе добиться желаемого результата, то в текущий момент, затрачивая значительные ресурсы, пытается выдать «на-гора» хоть какой-то результат, чтобы западные партнеры смогли оправдаться перед своими избирателями за переданные Украине деньги.

По словам замглавы Росгвардии, еще пару месяцев назад он оценивал угрозу со стороны украинской армии, как «очень серьезную». Однако после двухмесячного контрнаступления, в котором ВС Украины задействовали современную западную бронетехнику, но так и не смогли добиться результата, стало ясно, что в осенне-зимний период в атаку пойдет уже российская армия.

Вам может понравиться
Украинские боевики ранним утром 20 августа предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку. Губернатор Ростовской области в своем Телеграм-канале сообщил о попытке атаки на территории региона при помощи ударных беспилотников. По

Губернатор Голубев: ВС Украины попытались атаковать Ростовскую область дронами-камикадзе

Украинские боевики ранним утром 20 августа предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку. Губернатор Ростовской области в своем Телеграм-канале сообщил о попытке атаки на территории региона при помощи ударных беспилотников. По
Первый генеральный директор Камского автомобильного завода (КамАЗ) Лев Васильев умер на 99-м году жизни. Об этом стало известно из заявления полномочного представителя РТ в РФ, опубликованного в официальном Телеграм-канале «Полпредство

На 99-м году жизни скончался создатель и первый генеральный директора КамАЗа Лев Васильев

Первый генеральный директор Камского автомобильного завода (КамАЗ) Лев Васильев умер на 99-м году жизни. Об этом стало известно из заявления полномочного представителя РТ в РФ, опубликованного в официальном Телеграм-канале «Полпредство
19 августа российские ВС нанесли удар ракетой “Искандер” по драмтеатру в Чернигове, что вызвало большой резонанс. Киев, разумеется, пытался назвать эту атаку ударом по гражданскому объекту, но очень быстро выяснилось,

«Лютых пташек» драмтеатра в Чернигове отправила в ад ракета “Искандер-М”

19 августа российские ВС нанесли удар ракетой “Искандер” по драмтеатру в Чернигове, что вызвало большой резонанс. Киев, разумеется, пытался назвать эту атаку ударом по гражданскому объекту, но очень быстро выяснилось,