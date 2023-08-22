Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале написал о том, что философия ведения боевых действий со стороны Украины претерпела значительные изменения. Если раньше главной целью являлся выход ВСУ на границы 1991 года, то теперь киевский режим действует по принципу – «урвать, что сможем».

Ходаковский подчеркнул, что ранее украинское руководство рассчитывало в долгосрочной перспективе добиться желаемого результата, то в текущий момент, затрачивая значительные ресурсы, пытается выдать «на-гора» хоть какой-то результат, чтобы западные партнеры смогли оправдаться перед своими избирателями за переданные Украине деньги.

По словам замглавы Росгвардии, еще пару месяцев назад он оценивал угрозу со стороны украинской армии, как «очень серьезную». Однако после двухмесячного контрнаступления, в котором ВС Украины задействовали современную западную бронетехнику, но так и не смогли добиться результата, стало ясно, что в осенне-зимний период в атаку пойдет уже российская армия.