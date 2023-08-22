На «Первом канале» в сентябре выйдет новый сезон развлекательного ток-шоу «Давай поженимся». Его вещание было временно прекращено в конце февраля 2022 года, но уже вскоре вновь вернется на экраны.

Съемки нового сезона телепередачи начались в новой студии. Помимо этого, неизменные ведущие телепрограммы Лариса Гузеева и Роза Сябитова теперь будут пользоваться услугами виртуального помощника. Программа, основанная на ИИ, будет давать прогнозы, касаемо возможных союзов.

«Я очень волнуюсь, как после перерыва примет нас зритель», – отметила Лариса Гузеева. Она также отметила, что ей понравилась новая студия и новые декорации. Ведущая также подчеркнула важность проекта, так как его целью является создание здоровых отношений между участниками, которые в итоге могут перерасти в семью. «Герои у нас будут разные, однако они все хотят счастья и семью», – зарезюмировала Гузеева.

Ранее сообщалось, что на съемки нового сезона «Давай поженимся» Лариса Гузеева взяла своего домашнего любимца.