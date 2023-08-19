Наступление на Купянск является первым этапом плана по выходу российских войск к польским границам. Генерал-лейтенант запаса и представитель комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев рассказал, что после Купянска российские ВС начнут продвижение к Харькову.

В боях за эти населенные пункты целью будет вытянуть на себя и перемолоть те украинские резервы, который Киев сейчас пытается ввести в бой на Запорожском направлении. Это приведет к серьезному ослаблению ВСУ и обеспечит возможность дальнейшего продвижения по направлению к польской границе.

Гурулев напомнил, что по распоряжению президента Владимира Путина ВПК ускорил производство продукции военного назначения. Когда ее объем будет увеличен вдвое, тогда российская армия сможет более уверенно начинать наступление на другие украинские регионы.