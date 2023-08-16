Депутат Государственной думы Андрей Гурулев написал в своем Телеграм-канале, что киевский режим решил отправить в бой стратегический резерв ВСУ. Парламентарий подчеркнул, что противник ввел в бой свою группировку «Марун», являющуюся
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Депутат Государственной думы Андрей Гурулев написал в своем Телеграм-канале, что киевский режим решил отправить в бой стратегический резерв ВСУ. Парламентарий подчеркнул, что противник ввел в бой свою группировку «Марун», являющуюся стратегическим резервом украинской армии.

По словам депутата, несмотря на наличие западного вооружения бойцы группировки «Марун» вряд ли добьются на фронте серьезных успехов, ведь они все время находились в тылу и не имеют представления о реальных боевых действиях. «Наши мужики их ждут в окопах… Нет сомнений, что их резервы будут разгромлены в любом варианте», — написал Гурулев.

Он также добавил, что после задействования украинским командованием всех своих резервов будет означать окончания контрнаступления ВСУ. Гурулев подчеркнул, что у киевского режима не будет возможности начать новый «контрнаступ» в 2024 году, так как в наступление перейдет российская армия. «Мы же не будем сидеть курить бамбук», — заключил Гурулев.

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