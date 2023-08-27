Россия вновь изменила тактику атак на тыловые районы Украины с применением крылатых ракет и беспилотников. Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что теперь боезаряды летят по сложной траектории.
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия вновь изменила тактику атак на тыловые районы Украины с применением крылатых ракет и беспилотников. Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что теперь боезаряды летят по сложной траектории.

Ракеты постоянно меняют направление, чтобы сбить с толку войска противовоздушной обороны. Они хотят измотать украинскую ПВО, истощить ее и подготовить своеобразный плацдарм для новых атак.

Также маневрируют ракетоносцы Черноморского флота РФ, которые наносят удары крылатыми ракетами «Калибр». Гуменюк сообщила, что один из кораблей длительное время находился в Азовском море и оттуда атаковал Одессу. Но сейчас он перешел в Черное море, что может указывать на сохранение риска ракетных ударов.

Вам может понравиться
У населенного пункта Пологи уничтожено три танка «Леопард 2», принадлежащих ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Алексей Живов. Он также опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение одной

Опубликованы кадры уничтожения немецкого танка ВСУ в районе Пологов

У населенного пункта Пологи уничтожено три танка «Леопард 2», принадлежащих ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Алексей Живов. Он также опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение одной
Поставки истребителей F-16 на Украину не помогут Киеву оттеснить ВС РФ с текущих позиций, пишет издание Newsweek. Обозреватель Марк Дэвис, перевод публикации которого представлен РИА Новости призвал адекватно оценивать силы

Newsweek: Киев не сможет заставить российские войска отступить с позиций

Поставки истребителей F-16 на Украину не помогут Киеву оттеснить ВС РФ с текущих позиций, пишет издание Newsweek. Обозреватель Марк Дэвис, перевод публикации которого представлен РИА Новости призвал адекватно оценивать силы
Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра в Литве Гинтарас Ринкявичус считает несправедливым запрет на исполнение произведений российской классики в стране. Слова литовского дирижера передает Телеграм-канал «Sputnik Литва». По словам литовского худрука,

Литовский дирижер Ринкявичус выступил против запрета на исполнение Чайковского

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра в Литве Гинтарас Ринкявичус считает несправедливым запрет на исполнение произведений российской классики в стране. Слова литовского дирижера передает Телеграм-канал «Sputnik Литва». По словам литовского худрука,