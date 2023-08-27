Россия вновь изменила тактику атак на тыловые районы Украины с применением крылатых ракет и беспилотников. Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что теперь боезаряды летят по сложной траектории.

Ракеты постоянно меняют направление, чтобы сбить с толку войска противовоздушной обороны. Они хотят измотать украинскую ПВО, истощить ее и подготовить своеобразный плацдарм для новых атак.

Также маневрируют ракетоносцы Черноморского флота РФ, которые наносят удары крылатыми ракетами «Калибр». Гуменюк сообщила, что один из кораблей длительное время находился в Азовском море и оттуда атаковал Одессу. Но сейчас он перешел в Черное море, что может указывать на сохранение риска ракетных ударов.