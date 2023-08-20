Украинские боевики ранним утром 20 августа предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку. Губернатор Ростовской области в своем Телеграм-канале сообщил о попытке атаки на территории региона при помощи ударных беспилотников. По
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Украинские боевики ранним утром 20 августа предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку. Губернатор Ростовской области в своем Телеграм-канале сообщил о попытке атаки на территории региона при помощи ударных беспилотников.

По его словам, два дрона-камикадзе противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на территории области. Средства противовоздушной обороны использованы не были из-за небольших размеров БПЛА.

Один украинский беспилотник упал в окрестностях населенного пункта Новошахтинск, а еще два дрона упало на территории воинской части в Каменске. Сообщается, что разрушений и жертв в результате падения дронов противника на территории региона не выявлено.

Напомним, что в ночь на 20 августа противник пытался атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом с юга. По словам столичного мэра Сергея Собянина, система ПВО сбила дрон еще на подлете к городу. Разрушений и пострадавших в результате ликвидации дрона нет.

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