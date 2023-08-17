Забастовка на британском предприятии оборонного комплекса, которое производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для вооруженных сил Украины, была приостановлена. Об этом в своем материале сообщает издание Guardian.

Низкий уровень заработной платы и премий на государственном заводе Defense Equipment & Support стали причиной организации забастовки на предприятии профсоюзом GMB.

Примерно 50 сотрудников завода, на котором ведется сборка британских ракет, поставляемых на Украину, планировали объявить двухнедельную забастовку с 21 августа. Однако планы профсоюза были отменены после того, как представители министерства обороны согласились начать переговорный процесс с рабочими о повышении уровня заработных плат и премий.

По данным Министерства обороны Великобритании, забастовка никак не повлияет на поставки ракет и других вооружений на Украину. При этом в оборонном ведомстве отметили, что у них есть запасной план на случай непредвиденных обстоятельств.