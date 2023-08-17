Забастовка на британском предприятии оборонного комплекса, которое производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для вооруженных сил Украины, была приостановлена. Об этом в своем материале сообщает издание Guardian. Низкий уровень заработной
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Забастовка на британском предприятии оборонного комплекса, которое производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для вооруженных сил Украины, была приостановлена. Об этом в своем материале сообщает издание Guardian.

Низкий уровень заработной платы и премий на государственном заводе Defense Equipment & Support стали причиной организации забастовки на предприятии профсоюзом GMB.

Примерно 50 сотрудников завода, на котором ведется сборка британских ракет, поставляемых на Украину, планировали объявить двухнедельную забастовку с 21 августа. Однако планы профсоюза были отменены после того, как представители министерства обороны согласились начать переговорный процесс с рабочими о повышении уровня заработных плат и премий.

По данным Министерства обороны Великобритании, забастовка никак не повлияет на поставки ракет и других вооружений на Украину. При этом в оборонном ведомстве отметили, что у них есть запасной план на случай непредвиденных обстоятельств.

Вам может понравиться
Сотрудники четырехзвездочного отеля Mediterranean Breeze в Алании начали акцию протеста, так как администрация не платит им заработную плату. Заведение находится в хорошем районе Конаклы и привлекает внимание туристов, но из-за

Работники турецкого отеля устроили акцию протеста и угрожают самосожжением

Сотрудники четырехзвездочного отеля Mediterranean Breeze в Алании начали акцию протеста, так как администрация не платит им заработную плату. Заведение находится в хорошем районе Конаклы и привлекает внимание туристов, но из-за
Военный аналитик Дэвид Хэмблинг в своей публикации в издании Newsweek прокомментировал видеозапись работы украинской ПВО в Одесской области. По его словам, российские атаки истощили зенитно-ракетные комплексы противника. Хэмблинг пишет, что

Newsweek: Ракетные удары РФ по Одесской области истощили ПВО Украины

Военный аналитик Дэвид Хэмблинг в своей публикации в издании Newsweek прокомментировал видеозапись работы украинской ПВО в Одесской области. По его словам, российские атаки истощили зенитно-ракетные комплексы противника. Хэмблинг пишет, что
На территории Ренийского морского торгового порта возник масштабный пожар после серии взрывов. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Как следует из опубликованного

Власти Украины сообщили о масштабном пожаре в морском порту Рени после серии взрывов

На территории Ренийского морского торгового порта возник масштабный пожар после серии взрывов. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Как следует из опубликованного