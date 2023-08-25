Китайское издание Global Times опубликовало статью, согласно которой украинцы всеми способами пытаются избежать мобилизации. Уклонение от призыва связано с нежеланием погибать в зоне боевых действий, ведь исход украинского контрнаступления уже очевиден. По словам авторов материала, все понимают, что ВСУ не смогут добиться серьезных успехов в ходе контрнаступления.

В публикации также говорится, что моральный дух многих украинцев, поддерживающих ВСУ, упал, поэтому большинство украинских мужчин стараются избежать мобилизации. А те, кто уже был мобилизован, различными способами, в том числе и незаконными, стараются избежать отправку в зону боевых действий.

С начала СВО на Украине, огромное количество украинских военнослужащих погибло на поле боя. Несмотря на то, что киевский режим держит в тайне количество погибших военнослужащих, журналист Global Times приводит оценку в 100 тысяч человек среди солдат ВСУ.