Украинские пограничники перешли на территорию Белоруссии, что является грубейшим нарушением границ и провокацией, заявили в Госпогранкомитете республики. В ведомстве также отметили, что ВСУ не в первый раз пытаются вызвать ответную
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Украинские пограничники перешли на территорию Белоруссии, что является грубейшим нарушением границ и провокацией, заявили в Госпогранкомитете республики. В ведомстве также отметили, что ВСУ не в первый раз пытаются вызвать ответную реакцию белорусских военных.

О нарушении рубежей Беларуси заявили мозырские пограничники. Они пояснили, что на одном из пограничных столбов нашли части военной формы ВСУ, а также отметили что оставить их мог только нарушитель.

По заявлению бойцов уже инициирован административный процесс, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

«Тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников», – прокомментировало инцидент ведомство.

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