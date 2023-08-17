Издание Turizm Guncel рассказало о хитрой схеме мошенничества в турецких отелях, позволяющей получить персональные данные всех постояльцев отеля. Называется она «господин Мюллер». Схема довольно проста – мошенники связываются по электронной
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Издание Turizm Guncel рассказало о хитрой схеме мошенничества в турецких отелях, позволяющей получить персональные данные всех постояльцев отеля. Называется она «господин Мюллер».

Схема довольно проста – мошенники связываются по электронной почте с администрацией отеля и заявляют, что в заведении намерен остановиться респектабельный бизнесмен господин Мюллер. Но для этого отель должен тщательно подготовиться к его приезду.

Если на этот сообщение приходит положительный ответ, хакеры отправляют второе письмо. В нем якобы содержатся все требования к условиям проживания, запакованные в RAR-архив. Но помимо пожеланий, там скрывается троян, который после открытия архива получает полный доступ к информации о постояльцах отеля.

В дальнейшем эти данные применяются в мошеннических целях. Эксперты в области кибербезопасности призвали владельцев гостиничных комплексов на курортах Турции внимательно относиться ко входящим электронным письмам. Также им рекомендовано разъяснить персоналу опасность подобных «господ мюллеров».

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