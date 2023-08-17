Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в Купянске украинские нацисты активно похищают детей. По ее словам, стали известны механизмы и способы похищения несовершеннолетних. Об этом парламентарий заявила в своем Телеграм-канале.

Кузнецова подчеркнула, что сотрудники спецфонда «Белые Ангелы» забирают детей из их домов, а в то же время украинские полицейские забирают их отцов на фронт. Украденные дети передаются в фонд «Save Ukraina», который занимается их перепродажей в Европу.

Чиновница отметила, что прикрытием этой преступной схемы занимаются британские или американские ЧВК, которые оставили свой след в аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии.

Кузнецова выразила надежду, что в связи с обнародованием этой информации, будут предприняты меры международными организациями. «Все эти факты будут по линии нашей Комиссии представлены международным организациям. Возможно, система правовой защиты детей начнет, наконец, работать?», – заявила вице-спикер.