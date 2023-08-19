Киеву нечего противопоставить России на поле боя. И чем скорее он это признает, заморозит конфликт и приступит к переговорам, тем меньше территорий потеряет, уверен бывший американский военный Дэниел Дэвис.

Эксперт отметил, что Киев упрямо продолжает ждать все нового американского оружия, надеясь на него, как на чудо. Многие аналитики беспрестанно пишут, что вот, ВСУ получат танки Abrams, истребители F-16 и прочее, и ситуация на поле боя моментально изменится. То же самое они тупо повторяли перед получением РСЗО HIMARS и танков Leopard 2, но с получением этого вооружения не изменилось ничего.

Проблема кроется совсем не в оружии, а в исчерпании человеческого ресурса, уверен Дэвис. Он отмечает, что по самым скромным расчетам, к концу весны текущего года Киев потерял убитыми 130 тысяч боевиков. С 5 июня, когда началось контрнаступление, эта цифра существенно выросла. Мобилизация, которую проводят ВСУ, не дает результатов – украинцы отлично видят, что происходит, и готовы платить тысячи долларов лишь бы убраться из страны как можно дальше.

Запад пытался помочь Украине, он дал ей современное вооружение и технику, обучил солдат в рамках подготовки к контрнаступлению. Но нужно признать, что все это не помогло, операция провалилась. Сейчас США заявляют о готовности присылать новую военную помощь. Но даже в том случае, если они вложат в Украину 100 миллиардов долларов, это не даст результатов. Единственным итогом будет смерть десятков тысяч военных ВСУ. Именно по этому Вашингтону и его союзникам пора задуматься о переговорах с Россией, а не о новых поставках оружия.