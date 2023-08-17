В возрасте 65-лет во время прогулки в парке ушел из жизни обладатель Кубка СССР по дартсу и спортивный комментатор, более известный как «голос российского дартса, Григорий Русанов. Сообщается, что известный
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В возрасте 65-лет во время прогулки в парке ушел из жизни обладатель Кубка СССР по дартсу и спортивный комментатор, более известный как «голос российского дартса, Григорий Русанов.

Сообщается, что известный комментатор 16 августа прогуливался в столичном парке «Дубки», который расположен на севере российской столицы, когда вдруг почувствовал резкий приступ недомогания.

На резкое ухудшение самочувствия Григория Русанова обратили внимание прохожие, которые и вызвали карету скорой помощи. Однако прибывшие в московский парк врачи экстренной помощи не смогли помочь известному комментатору.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной смерти известного советского спортсмена могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, что Григорий Русанов начал профессионально заниматься дартсом еще в 1986 году, однако уже через пять лет держал над своей головой наивысшую награду – Кубок СССР. Популярным он стал после того, как начал комментировать соревнования по дартсу по телевидению.

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