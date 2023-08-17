Украинский военнослужащий, который осознанно принял решение перейти на сторону ВС РФ, рассказал о своем побеге из расположения ВСУ и сдаче в плен. Его историю публикует РИА Новости. По словам бойца,
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Украинский военнослужащий, который осознанно принял решение перейти на сторону ВС РФ, рассказал о своем побеге из расположения ВСУ и сдаче в плен. Его историю публикует РИА Новости.

По словам бойца, его и еще двоих военных командиры бросили на передовой. При этом никто не собирался снабжать боевиков боеприпасами, продуктами питания и вооружением. Три дня они провели на берегу Днепра, а затем приняли решение сдаться.

«Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет», – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что форсировать Днепр таким образом было довольно страшно. В любой момент по бойцам могли открыть огонь свои же, которые без раздумий расстреливают желающих сдаться в плен или оставить позиции. Но все обошлось.

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