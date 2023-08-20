Глава подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин раскрыл планы решающей битвы, которую Киев запланировал на 24 августа – День независимости Украины. Бывший глава «Роскосмоса» пояснил, что в распоряжении российских военных оказался
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Глава подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин раскрыл планы решающей битвы, которую Киев запланировал на 24 августа – День независимости Украины.

Бывший глава «Роскосмоса» пояснил, что в распоряжении российских военных оказался телефон одного из боевиков элитного подразделения «Марун». В нем было найдено много полезной информации.

Так, 9-й и 10-й корпуса этой группировки пойдут в наступление, которое будет осуществляться в две волны. При этом не раскрывается, какой именно участок выбран для данной цели.

«Это последний элитный резерв ВСУ. Наиболее мотивированные и подготовленные части, спецназ и десант. Не самой первой свежести – те уже. Но из того, что осталось, эти наилучшие. С самой лучшей западной техникой из той, что была в наличии», – рассказал о группировке «Марун» тг-канал «Царьград».

Кроме того, ожидается массированный удар беспилотных аппаратов. Те атаки, которые проводятся сейчас – это только разведка, проверка реакции средств противовоздушной обороны.

При этом военный эксперт Алексей Леонков называет заявления о масштабном наступлении ВСУ всего лишь информационным шумом.

«Возможно, элитным резервом они называют подразделения, которые прошли полную подготовку. Так и другие проходили её перед “контрнаступом”, который почти полгода готовили, но закончился он ничем», – пояснил аналитик.

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