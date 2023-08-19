Василий Малюк, занимающий должность главы Службы безопасности Украины, в ходе интервью для известного украинского издания признался, что лично занимался разработкой и реализацией первой террористической атаки на Крымский мост 8 октября 2022 года.

По его словам, для успешной реализации теракта украинским спецслужбам пришлось «использовать втемную» большие количество людей. Малюк заявил, что план специальной операции по подрыву Крымского моста разработал он лично вместе с двумя доверенными сотрудниками СБУ. Идея разрушить Крымский мост появилась у Малюка еще весной 2022 года.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост», – заявил Малюк. В итоге был выбран вариант, когда металлические цилиндры-сердечники с гексогеном были обмотаны целлофановой пленкой так, чтобы их не смог обнаружить таможенный сканер.

По словам Малюка, суммарный вес взрывчатки, спрятанный в целлофановых рулонах, соответствовал 21 тонне в тротиловом эквиваленте.