17 ударных рот БПЛА вошли в состав украинских Вооруженных сил. Об этом со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова сообщает Lenta.ru.

Глава Минцифры рассказал, что всего в стране работают над производством беспилотников 200 компаний. Год назад только 7 производителей продавали свои дроны государству, но сейчас их количество достигло 40. В дальнейшем оно будет только увеличиваться.

По словам Федорова, создание как можно большего числа ударных дронов и получение станций спутникового интернета Starlink – это ключевые задачи, которые предстоит решить его министерству.

На Украине также осуществляется подготовка операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». В настоящий момент обучение проходят сразу 10 тысяч человек.