Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всем критикам контрнаступления Вооруженных сил Украины следует «заткнуться». Такое заявление глава украинского МИД сделал перед журналистами во время встречи глав МИД Евросоюза
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всем критикам контрнаступления Вооруженных сил Украины следует «заткнуться». Такое заявление глава украинского МИД сделал перед журналистами во время встречи глав МИД Евросоюза в Толедо, Испания.

Кулеба заявил, что те, кто осмеливается в негативном ключе говорить о контрнаступлении ВСУ «плюют в лицо украинскому солдату». Министр призвал всех критиков «заткнуться», приехать на Украину и собственными усилиями попробовать «освободить один квадратный сантиметр».

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление с 4 июня 2023 года. На данный момент украинская армия проводит контратаки на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях.

В ходе контрнаступательных действий украинская армия потеряла большое количество вооружения и живой силы, включая и технику западного образца. Пробить российскую линию обороны ВСУ до сих пор не удалось – российские бойцы успешно отражают атаки.

Вам может понравиться
Советская и российская актриса Елена Борзова в беседе с журналистами упомянула свою покойную коллегу народную артистку СССР Элину Быстрицкую (умерла в апреле 2019 года). По словам артистки, у Быстрицкой был

Елена Борзова рассказала о тяжелом характере покойной Элины Быстрицкой

Советская и российская актриса Елена Борзова в беседе с журналистами упомянула свою покойную коллегу народную артистку СССР Элину Быстрицкую (умерла в апреле 2019 года). По словам артистки, у Быстрицкой был
Прохоровское кладбище в Петербурге открыли для посещений только 30 августа, уже после похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это не остановило ни журналистов, ни тех, кто хотел попрощаться с бизнесменом.

На могиле Евгения Пригожина нашли зашифрованное послание

Прохоровское кладбище в Петербурге открыли для посещений только 30 августа, уже после похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это не остановило ни журналистов, ни тех, кто хотел попрощаться с бизнесменом.
Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала во время своей беседы с журналистами, что не понимает поведения Чулпан Хаматовой (признана Минюстом иноагентом в РФ), которая после эмиграции в Литву

Светлана Немоляева подвергла критике слова Чулпан Хаматовой о России

Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала во время своей беседы с журналистами, что не понимает поведения Чулпан Хаматовой (признана Минюстом иноагентом в РФ), которая после эмиграции в Литву