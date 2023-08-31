Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всем критикам контрнаступления Вооруженных сил Украины следует «заткнуться». Такое заявление глава украинского МИД сделал перед журналистами во время встречи глав МИД Евросоюза в Толедо, Испания.

Кулеба заявил, что те, кто осмеливается в негативном ключе говорить о контрнаступлении ВСУ «плюют в лицо украинскому солдату». Министр призвал всех критиков «заткнуться», приехать на Украину и собственными усилиями попробовать «освободить один квадратный сантиметр».

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление с 4 июня 2023 года. На данный момент украинская армия проводит контратаки на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях.

В ходе контрнаступательных действий украинская армия потеряла большое количество вооружения и живой силы, включая и технику западного образца. Пробить российскую линию обороны ВСУ до сих пор не удалось – российские бойцы успешно отражают атаки.