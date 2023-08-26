Кирилл Буданов, возглавляющий Главное управление разведки на Украине, рассказал, что сумел выжить после целого ряда ударов по нему «ракетами РФ».

При этом он высказался в таком духе, что даже не помнит, сколько же ракет по нему запускалось. По словам Буданова, СБУ, «кажется», сорвала одну из атак на ГУР, однако несколько раз ракеты все же были близки к цели.

«Но это нормально, у нас идёт конвенциональное противостояние, потому тут не на кого криво смотреть», – добавил главный военный разведчик Украины.

Также он заявил о наличии большого количества личных врагов. С ними Буданов мог бы расправиться, но не считает нужным это делать, так как «контролирует внутренние чувства». Также глава ГУР заявил о своих «тайных желаниях», от которых отказываться не намерен даже под страхом смерти.