Российские ВС вычисляют оставшиеся целыми взлетно-посадочные полосы на украинских аэродромах и уничтожает их, вынуждая противника использовать для взлета авиации автомобильные трассы. Также Киев задействует старые заброшенные стройплощадки, на которых авиабазы строились еще во времена СССР, рассказал изданию «Взгляд» генерал Сергей Липовой.

Герой России пояснил, что Советский Союз строил секретные аэродромы на случай вооруженных противостояний. В том числе, и на территории УССР. Сейчас Киев пытается использовать их для военных целей.

Однако подобные действия влекут за собой серьезные риски. Гравий, мусор, асфальтная крошка – все это может попасть в двигатель и моментально вывести его из строя.

Кроме того, российские ВС атакуют вражеские самолеты, переделанные под использование ракет Scalp и Storm Shadow. Из-за этого количество носителей быстро уменьшается и боезаряды вскоре станут совершенно бесполезными.