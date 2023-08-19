Украинская армия в День независимости страны 24 августа попытается добиться значимого успеха на фронте, а также предпримет атаку ударных беспилотников на Москву. Об этом рассказал Герой ДНР, политолог Андрей Пинчук.
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Украинская армия в День независимости страны 24 августа попытается добиться значимого успеха на фронте, а также предпримет атаку ударных беспилотников на Москву. Об этом рассказал Герой ДНР, политолог Андрей Пинчук.

Он пояснил, что как и в других постсоветских странах, на Украине сохраняется менталитет, вынуждающий достигать каких-то результатов к торжественной дате. Поэтому Киев на День независимости постарается устроить новую террористическую атаку.

«Наши спецслужбы к атакам готовятся. Сейчас предпринимаются меры по усилению безопасности как раз в этой сфере. Но они же от нас то же самое ждут. Это ровно зеркальная история. Они то же самое говорят про нас, что русские, сорвут нам праздник, будут бить по нам. Они готовятся к активным ракетным ударам», – цитирует Пинчука портал Ura.ru.

Эксперт также отметил, что на фронте Киев вряд ли станет усиливать войска, участвующие в наступлении, так как оно ведется по пяти направлениям сразу. Не исключено, что основной упор будет сделан на Работино – этот населенный пункт позволит ВСУ получить выход к стратегически важным для России городам и станет плацдармом для наступления на Крымский полуостров.

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