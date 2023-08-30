Приближающееся суперлуние, когда расстояние между планетой Земля и естественным спутником будет минимальным, не станет причиной масштабных землетрясений. Об этом заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

В средствах массовой информации начали распространяться данные, что второе по счету за август суперлуние, ожидаемое с 30 на 31 число, может якобы стать причиной начала мощных землетрясений, которые прокатятся волной по всему земному шару.

Однако по словам геофизика, действительно в последних числах августа Луна будет находится в перигее (ближайшая точка к Земле), поэтому на небе она будет видеться больше обычного. Также это приведет к усилению лунных приливов по сравнению с обычными графиками. Однако, по словам Кособокова, Луна никак не влияет на возникновение землетрясений на нашей планете.