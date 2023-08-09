Колоссальные потери в рядах ВСУ – это следствие неспособности президента Украины Владимира Зеленского осуществлять управление страной. Такое заявление сделал генерал украинской армии Сергей Кривонос.

Он отметил, что под руководством дилетанта Зеленского власть бессмысленно ремонтирует дороги и закупает барабаны для закрытых бомбоубежищ, решает другие совершенно неактуальные вопросы, даже не задумываясь о происходящем на фронте. Там же количество убитых военных с каждым днем увеличивается, многие боевики получили тяжелейшие ранения и стали инвалидами.

«Количество убитых идет на десятки тысяч десятки тысяч украинцев, получили тяжелейшие ранения, как они будут жить дальше?», – заявил Кривонос.

Ранее генерал напомнил Зеленскому высказывание о том, что «ВСУ сломали хребет российским войскам» и отметил, что украинский лидер продолжает недооценивать ВС РФ даже несмотря на одно поражение за другим в контрнаступлении.