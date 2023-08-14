Подразделения частной военной компании «Вагнер», размещенные в настоящий момент в Белоруссии, не представляют реальной угрозы для Киева. С таким заявлением в интервью для «РБК-Украина» выступил командующий объединенными силами ВС Украины генерал Сергей Наев.

По словам украинского генерала, присутствие подразделений частной военной компании «Вагнер» на территории соседней Белоруссии пока является лишь потенциальной опасностью для Киева. Однако, когда будут сформированы диверсионно-разведывательные группы или мощная наземная наступательная группировка, тогда опасности из категории «потенциальная» перейдет в раздел «реальная».

Также генерал ВС Украины Наев сделал предположение, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут быть задействованы для дестабилизации ситуации на границе с соседними странами Европейского союза, а именно Польшей и Литвой. Таким образом, по мнению украинского генерала, Москва будет создавать сложности для европейских стран переправлять военную помощь на территорию Украины.