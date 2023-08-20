РФ не сможет сразу ликвидировать все истребители F-16, которые получит Киев, но и эффективно работать им не даст, рассказал заслуженный военный летчик Владимир Попов. Он пояснил, что ВКС РФ будет
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

РФ не сможет сразу ликвидировать все истребители F-16, которые получит Киев, но и эффективно работать им не даст, рассказал заслуженный военный летчик Владимир Попов.

Он пояснил, что ВКС РФ будет действовать на нервы противнику, предпринимать все возможные меры, чтобы подготовка F-16 к вылетам затянулась как можно дольше. Кроме того, действия ВС РФ не позволят Киеву использовать американские самолеты так же эффективно, как это было с советской авиацией в первые дни конфликта.

«Мы их постоянно будем жучить, будем наносить огневые удары поражения», – цитирует генерал-майора в отставке портал News.ru.

Также Попов отметил, что сейчас российским подразделениям ставится задача уничтожать вражескую технику, вооружение, боеприпасы еще до того момента, как они будут использованы в зоне специальной военной операции.

Вам может понравиться
Большая часть оружия, которое США отправляет на Украину, исчезает в неведомом направлении. Об этом в соцсети X (экс-Twitter) сообщил бывший советник президента США Дуглас Макгрегор. Отставной американский полковник обратился к

Полковник США Макгрегор: поставляемое Украине Западом оружие исчезло неизвестно куда

Большая часть оружия, которое США отправляет на Украину, исчезает в неведомом направлении. Об этом в соцсети X (экс-Twitter) сообщил бывший советник президента США Дуглас Макгрегор. Отставной американский полковник обратился к
Боец ВС РФ Виктор Раидин, которого освободили по обмену из украинского плена, рассказал о праздновании своего 25-летия в подвале у боевиков ВСУ. Тогда совершенно неожиданно незнакомый пленный преподнес ему в

Боец Раидин рассказал, как на день рождения в плену получил в подарок кусок хлеба от незнакомца

Боец ВС РФ Виктор Раидин, которого освободили по обмену из украинского плена, рассказал о праздновании своего 25-летия в подвале у боевиков ВСУ. Тогда совершенно неожиданно незнакомый пленный преподнес ему в
Киев развернул в Запорожской области 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которая состоит из боевиков, обучавшихся в Великобритании. На вооружении у нее находится 14 танков «Челленджер-2», которые ВСУ называет очередным «чудо-оружием», якобы способным

Challenger 2: Лучшие в мире танки или очередной миф о “вундерваффе”

Киев развернул в Запорожской области 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которая состоит из боевиков, обучавшихся в Великобритании. На вооружении у нее находится 14 танков «Челленджер-2», которые ВСУ называет очередным «чудо-оружием», якобы способным