РФ не сможет сразу ликвидировать все истребители F-16, которые получит Киев, но и эффективно работать им не даст, рассказал заслуженный военный летчик Владимир Попов.

Он пояснил, что ВКС РФ будет действовать на нервы противнику, предпринимать все возможные меры, чтобы подготовка F-16 к вылетам затянулась как можно дольше. Кроме того, действия ВС РФ не позволят Киеву использовать американские самолеты так же эффективно, как это было с советской авиацией в первые дни конфликта.

«Мы их постоянно будем жучить, будем наносить огневые удары поражения», – цитирует генерал-майора в отставке портал News.ru.

Также Попов отметил, что сейчас российским подразделениям ставится задача уничтожать вражескую технику, вооружение, боеприпасы еще до того момента, как они будут использованы в зоне специальной военной операции.