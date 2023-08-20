Наступление российской армии на Купянск не ставит перед собой целью установить контроль над городом. Главная задача – уничтожить украинские силы, которые ВСУ перебрасывают сюда с Запорожского направления, рассказал депутат Госдумы
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Наступление российской армии на Купянск не ставит перед собой целью установить контроль над городом. Главная задача – уничтожить украинские силы, которые ВСУ перебрасывают сюда с Запорожского направления, рассказал депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

Он пояснил, что под Запорожьем сконцентрированы крупные резервы противника. Задача российских войск – «размотать» их в ходе наступления на Купянск, а затем, по возможности, начать продвижение на Харьков. Но и этот город будет лишь промежуточной целью.

Истинной задачей ВС РФ является выход к польской границе. И чем больше украинских подразделений будет уничтожено под Купянском и Харьковом, тем больше упростится ее решение, уверен генерал-лейтенант запаса.

Напомним, российские ВС приближаются к Купянску, успешно преодолевая оборону противника.

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