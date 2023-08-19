К продуктам, в которых содержится наибольшее количество быстрых углеводов, относятся выпечка и десерты, йогурты и молоко, сахар и мед, разнообразные фруктовые соки. Благодаря особой молекулярной структуре они моментально усваиваются организмом,
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К продуктам, в которых содержится наибольшее количество быстрых углеводов, относятся выпечка и десерты, йогурты и молоко, сахар и мед, разнообразные фруктовые соки. Благодаря особой молекулярной структуре они моментально усваиваются организмом, что может принести ему вред.

Основная проблема быстрых углеводов кроется в том, что они повышают уровень сахара в крови. Он так же быстро снижается, из-за чего человеку хочется употреблять перечисленные выше продукты снова и снова. Но делать это часто нельзя.

Резкие перепады уровня сахара со временем приводят к инсулинорезистентности, а в отдельных случаях – и к развитию сахарного диабета 2 типа, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Но при этом она посоветовала ни в коем случае не отказываться полностью от быстрых углеводов.

Все дело в том, что они приносят организму несомненную пользу при высоких физических нагрузках, дают ему возможность быстро восстановиться после тяжелого труда или сложной тренировки. Кроме того, в молоке, фруктах и овощах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья.

Именно поэтому продукты с высоким содержанием быстрых углеводах можно употреблять, однако чтобы смягчить побочный эффект в виде резкого повышения уровня сахара, желательно разбавлять их полезными жирами, клетчаткой и белками. Это сведет к минимуму вред и принесет организму только пользу.

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