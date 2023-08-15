Больше сотни единиц стрелкового оружия из США получили полицейские участки города Ирпень. Пистолеты и пистолеты-пулемёты передала полиция Майами. До этого вооружение было конфисковано у преступников в Соединённых Штатах. Об этом пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

О каких моделях оружия идёт речь, в сообщении ведомства не уточняется. Говорится лишь, что для украинской полиции такая помощь имеет большое значение, поскольку станет ещё одним инструментом “для защиты порядка и безопасности”. Ожидается, что это не первая подобная акция. На Украине заявили, что сотрудничество местных полицейских с американскими продолжится и далее. Теперь ожидают партию из более 600 единиц оружия из США .

“Коммерсантъ” уточняет, что Майами является городом-побратимом Ирпени.