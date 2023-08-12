Бездумное печатание денег во время пандемии, а затем введение беспрецедентного количества санкций в отношении Российской Федерации привели к росту инфляции внутри США, вызывая экономические проблемы.

Казалось бы, администрация американского президента должна обратить внимание на внутриэкономические проблемы, чтобы предотвратить развитие кризисной ситуации, однако вместо этого Байден выходит с предложением о выделение Украине дополнительных 13 миллиардов долларов.

По словам французского политика и лидера партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, США ждет экономический упадок, если администрация Джо Байдена продолжит бездумно выделять миллиарды для поддержки киевского режима.

С резкой критикой в адрес решения Байдена о выделении Киеву дополнительных средств выступила и член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор. По ее словам, Вашингтон не имеет права раздавать миллиарды налево и направо своим союзникам, в период, когда внутри США многие граждане уже не в состоянии оплачивать аренду жилья.