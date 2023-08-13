Система управления огнём, которая установлена на бельгийских танках Leopard модели 1A5BE, требует к себе повышенного внимания и технической поддержки. Это станет одной из проблем для ВСУ, которым в скором времени планируется передать 30 таких боевых машин. Об этом пишет Forbes. Выдержки из статьи приводит РИА “Новости”.

Ранее стало известно, что Германия планирует купить у Бельгии полсотни танков Leopard 1. При этом двадцать машин военные ФРГ хотят оставить у себя. Автор материала в Forbes полагает, что эти танки в Бундесвере разберут для того, чтобы получить запчасти для ремонта тех самых 30-ти машин, которые планируется передать Украине. Прежде всего, ремонтировать будут уникальную систему управления огнём SABCA, разработанную в Бельгии.

Впрочем, эксперты полагают, что бельгийская система, установленная на немецких танках, – не главная проблема, с которой придётся столкнуться ВСУ в ходе эксплуатации боевых машин. Главная загвоздка – тонкая броня “леопардов”. Её максимальная толщина всего 70 миллиметров, что защищает в лучшем случае от крупнокалиберного пулемёта.