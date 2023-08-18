«Лента.ру» со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar рассказала о появлении всего в 100 километрах от Сочи американского разведывательного БПЛА RQ-4B Global Hawk. Дрон прилетел в акваторию Черного моря с сицилийской
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«Лента.ру» со ссылкой на мониторинговый сервис Flightradar рассказала о появлении всего в 100 километрах от Сочи американского разведывательного БПЛА RQ-4B Global Hawk.

Дрон прилетел в акваторию Черного моря с сицилийской базы НАТО Сигонелла. С тех пор он постоянно кружит вдоль побережья Краснодарского края и Крымского полуострова. Стратегический беспилотник подлетал к Сочи на расстояние около 100 и к Севастополю – около 180 километров по прямой.

Более 10 часов дрон летает на высоте до 16 километров. Его скорость достигает 980 км/ч. Беспилотник собирает разведывательную информацию после попытки безэкипажного катера ВСУ напасть на российские корабли. Не исключено также, что БПЛА готовит почву для новых террористических атак.

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