Сбалансированное питание, регулярные тренировки и качественный отдых позволят быстро избавиться от жира на животе. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» рассказал двукратный чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко. Неправильный образ жизни,
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Сбалансированное питание, регулярные тренировки и качественный отдых позволят быстро избавиться от жира на животе. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» рассказал двукратный чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко.

Неправильный образ жизни, по его словам, усугубляет проблемы с обменом веществ, возникающие с возрастом. Но от жира на животе все же можно избавиться. Для этого нужно до минимума ограничить употребление полуфабрикатов и сахара, отказаться от спиртного и вредных перекусов.

В рацион следует включать продукты, которые содержат здоровые жиры, углеводы и белки в достаточном объеме, а также овощи.

Одновременно с этим нужно регулярно бегать, ездить на велосипеде или заниматься на тренажерах, выполнять упражнения для пресса как лежа, так и стоя.

Кроме того, нужно устранить одну из главных причин выброса кортизола из-за которого на животе накапливается жир. Происходит это из-за усталости и недосыпания. Поэтому важно установить баланс между работой, нагрузками и отдыхом, а также нормализовать сон.

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