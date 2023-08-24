Романтическая комедия Греты Гервинг «Барби» побила все рекорды по кассовым сборам в американском прокате. Фильм обогнал даже анимационный проект «Братья Супер Марио в кино», собравший в домашнем прокате за 138 дней 574.2 миллиона долларов. Картина «Барби» собрала аналогичную кассу всего за 34 дня.

Однако в мировом прокате фильм «Братья Супер Марио в кино» по-прежнему является лидером. Анимационная картина имеет общие сборы 1.358 миллиардов долларов. В то время как фильм «Барби» собрал в мировом прокате 1.282 миллиарда долларов.

На данный момент неизвестно, сможет ли фильм «Барби» сохранить лидерство по кассовым сборам в Соединенных Штатах. Осенью должны выйти такие ожидаемые картины, как «Вонка», «Аквамен и потерянное царство», «Дюна: Часть вторая», «Капитан Марвел 2».

Напомним, что романтическая комедия «Барби» рассказывает о волшебном мире кукол Барби, из которого была изгнана героиня Марго Робби. Ей предстоит освоиться в реальном мире, справиться со всеми препятствиями и найти верных друзей.