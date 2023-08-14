Вашингтон сделал противоположное тому, что от него ожидали в Париже. Контакты США с мятежными нигерийскими военными вызвали отрицательную реакцию со стороны Франции – страны, у которой есть свои интересы в регионе Сахель. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на неназванные источник в МИД страны – передаёт ТАСС.

По словам французского дипломата, который беседовал со СМИ, США стремятся сохранить свои военные базы в Нигере, на которых сейчас дислоцировано примерно 1,3 тысячи военных. При этом одна из баз имеет стратегическое значение – с неё взлетают разведывательные самолёты, которые следят за ситуацией в Северо-Западной Африке. Ради сохранения баз США могут пожертвовать “возвращением к конституционному порядку” в Нигере, то есть по факту захваченным мятежниками президентом Базумом.

Переворот в Нигере произошёл в конце июля. Власть в стране захватили военные. Президента Базума мятежники отстранили от власти и задержали.