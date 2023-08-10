Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» 48-летняя Ева Лонгория подверглась жесткому хэйту из-за фотографии в купальнике. Отмечается, что вместе со своим 5-летним сыном Сантьяго актриса направилась в Испанию, в город Марбелья. Лонгория
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Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» 48-летняя Ева Лонгория подверглась жесткому хэйту из-за фотографии в купальнике. Отмечается, что вместе со своим 5-летним сыном Сантьяго актриса направилась в Испанию, в город Марбелья.

Лонгория опубликовала в своих соцсетях фотографию, где она лежит на пляже в черном бикини. Актриса надела плавки с заниженной талией, а лиф треугольной формы был оформлен тонкими бретелями, завязывающимися под грудью. Образ Евы был дополнен черными солнцезащитными очками.

Однако эта фотография стала поводом для критики со стороны интернет-пользователей. Дело в том, что актрису во время отдыха на пляже запечатлели фотографы. Причем эти снимки оказались менее удачные, нежели те, что выложила в Сеть звезда «Отчаянных домохозяек». Ряд комментаторов раскритиковал внешний вид актрисы, отметив несовершенства ее фигуры и наличие целлюлита на ногах и бедрах. Но некоторые поклонники Лонгории написали, что для своего возраста 48-летняя артистка имеет отличную фигуру и выглядит прекрасно.

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